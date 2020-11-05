زلزال بقوة 4,3 ريختر يضرب مدينة شوشتر جنوب غرب البلاد ولاخسائر

وبحسب هذا التقرير، فقد وقع الزلزال في الساعة 14:09:31 من عصر اليوم حسب التوقيت المحلي لمحافظة خوزستان وعند التقاء خطي الطول الشرقي 49:01 والعرض الشمالي 31:92، وفي عمق 22 كم من سطح الارض.

في سياق متصل قال حاكم مدينة شوشتر "حسين بنبة" لمراسل "ارنا" قبل قليل، انه لم ترد اي تقارير منذ وقوع الزلزال لحد الان بِشان وقوع خسائر من جراء هذا الحادث.

واضاف "بنبة"، ان فرق التقييم توجهت فور وقوع الزلزال الى المناطق المعرضة للخطر في ضواحي شوشتر؛ مبينا ان هذه الفرق تضم خبراء من مؤسسة الاسكان وجمعية الهلال الاحمر والبلدية.

واعلن هذا المسؤول بمحافظة خوزستان، ان جميع المؤسسات المنضوية تحت لجنة الطوارئ دخلت حالة التأهب لتقديم كافة الخدمات في هذا الخصوص.

انتهى** ح ع