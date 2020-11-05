روحاني يعزي بوفاة خطيب الجمعة لاهل السنة في محافظة اذربايجان الغربية

وكتب الرئيس روحاني في برقية العزاء التي بعثها بالمناسبة اليوم الخميس : لقد قضى هذا العالم الجليل سنوات مديدة من عمره المبارك في مسؤولية "خطيب الجمعة" المقدسة تحقيقا لاهداف الثورة الاسلامية والدعوة الى الدين المبين ولاسيما تعزيز الوحدة والتآلف بين الامة الاسلامية؛ مخلفا وراءه سجلا قيّما من الجهود المضنية في هذا المجال.

وقدم رئيس الجمهورية العزاء الى اهالي محافظة اذربايجان الغربية بمن فيهم المواطنون من اهل السنة وعائلة الفقيد؛ سائلا الباري تعالى ان يمن عليه بعلو الدرجات والحشر مع الصالحين، وعلى ذويه بالصبر والعافية.

انتهى ** ح ع