ظريف يلتقي نائبة الرئيس الفنزويلي

وتباحث ظريف وروريغز في هذا اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في كاراكاس بشان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى اليوم ايضا نظيره الفنزويلي خورجي آريزا.

وشارك ظريف الذي يزور كاراكاس لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الفنزويليين، اليوم الخميس، في ندوة مشتركة برفقة نظيره الفنزويلي في مؤسسة "صموئيل ربينسون" تحت عنوان "فنزويلا – ايران في للدفاع عن العالم الجديد".

ويزور ظريف فنزويلا الان المحطة الاولى من جولته على 3 دول في أميركا اللاتينية والتي تشمل ايضا كوبا وبوليفيا ومن المقرر ان يشارك في لاباز في حفل تنصيب الرئيس البوليفي لويس ارسي.

انتهى ** 2342