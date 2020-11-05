٠٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84100288
٠ Persons

سمات

وزير الخارجية الايراني: زمن الهيمنة الهيمنة الغربية قد ولّى

وزير الخارجية الايراني: زمن الهيمنة الهيمنة الغربية قد ولّى

طهران / 5 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن زمن الهيمنة الغربية قد ولى وان الولايات المتحدة لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم، ولم يعد بإمكانها أن تظهر للدول الأخرى كيف تحمي حقوق المواطنين.

وخلال زيارة لفنزويلا، قال ظريف الخميس في تصريحات إن زمن "الهيمنة الغربية قد ولى"، بحسب "رويترز".

وأثنى ظريف على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمقاومته حملة بتنسيق من الولايات المتحدة للإطاحة به.

وأضاف ظريف في منتدى في كراكاس وإلى جواره نظيره الفنزويلي خورخي أريزا: "اليوم، لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها التحكم في مجريات الأحداث في العالم. لقد فقدوا السيطرة".

من جانبه وصف أريزا علاقة فنزويلا بإيران بأنها بلغت "الذروة"، وقال إن إدارة مادورو قد تحصل في المستقبل على أسلحة إيرانية إذا اقتضت الحاجة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 10 =