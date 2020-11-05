وزير الخارجية الايراني: زمن الهيمنة الهيمنة الغربية قد ولّى

وخلال زيارة لفنزويلا، قال ظريف الخميس في تصريحات إن زمن "الهيمنة الغربية قد ولى"، بحسب "رويترز".

وأثنى ظريف على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمقاومته حملة بتنسيق من الولايات المتحدة للإطاحة به.

وأضاف ظريف في منتدى في كراكاس وإلى جواره نظيره الفنزويلي خورخي أريزا: "اليوم، لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها التحكم في مجريات الأحداث في العالم. لقد فقدوا السيطرة".

من جانبه وصف أريزا علاقة فنزويلا بإيران بأنها بلغت "الذروة"، وقال إن إدارة مادورو قد تحصل في المستقبل على أسلحة إيرانية إذا اقتضت الحاجة.

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