ظريف يلتقي مادورو للبحث في العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

وتباحث الجانبان خلال اللقاء بشان العلاقات الثنائية واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد التقى الخميس ايضا، نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتباحث معها بشان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد التقى ظريف امس الخميس الخميس ايضا نظيره الفنزويلي خورجي آريزا.

وشارك وزير الخارجية الايراني الذي يزور كاراكاس لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الفنزويليين، الخميس، في ندوة مشتركة برفقة نظيره الفنزويلي في مؤسسة "صموئيل ربينسون" تحت عنوان "فنزويلا – ايران في للدفاع عن العالم الجديد".

ويزور ظريف فنزويلا الان المحطة الاولى من جولته على 3 دول في أميركا اللاتينية والتي تشمل ايضا كوبا وبوليفيا ومن المقرر ان يشارك في لاباز في حفل تنصيب الرئيس البوليفي لويس ارسي.

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