وزیر الصناعة: الحکومة ستخفض المشاکل الاقتصادیة في البلاد الی الحد الادنی

وقال رزم حسيني خلال اجتماعه الخميس بالناشطين الاقتصاديين في محافظة كرمان جنوب شرق ايران: سيتم خلال الاشهر الستة القادمة في ظل برامج واجراءات الحكومة زيادة انتاج السلع بصورة لافتة وخفض المشاكل الاقتصادية في البلاد الى الحد الادنى.

واضاف: لقد تباحثنا مع مجلس الشورى الاسلامي والقطاع الخاص حول حزمة الصادرات والواردات وتم تحديد الحزمة والاعلان عنها.

واشار الى ظروف الحظر وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واضاف: ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تستحوذ 40 بالمائة من اجمالي الانتاج المحلي و 38 بالمائة من العمالة لذا فانها لا يمكنها ان تكون غير مكترثة بالسياسة النقدية والعملة الصعبة في البلاد.

واكد رزم حسيني: انه وفقا لخطة زيادة الصادرات فان توفير المواد الخام للانتاج والصادرات يعد ضمن البرامج الاساسية لهذه الوزارة والتي حظيت بترحيب جميع اعضاء الحكومة.

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر وزير الصناعة مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي الى كرمان مشروعا منقطع النظير في منطقة الشرق الاوسط وضمن مفاخر الشعب الايراني واهالي كرمان وقال، انه ينبغي الاحتفال بتوفر المياه المستديمة في كرمان.

واضاف: ان مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي يمكنه ارواء مناطق اخرى في مراحل قادمة ايضا.

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