تالق الفیم الایرانی "الدفان" في مهرجان امريكي

وحصد الدفان (گور کن) جائزة افضل فيلم اجنبي في مهرجان بركلي الامريكي كما فاز بجائزة افضل فيلم في مهرجان بانكوك تاي في دورته السادسة.

وانطلق مهرجان بانکوک تای فی دورته السادسة في 25 من تشرين الاول/اكتوبر الماضي و استمر لاربعة ايام.

اما مهرجان بركلي للافلام یعد من اقدم المهرجانات المستقلة في امريكا وانطلق في 29 اكتوبر الماضي في دورته التاسع والعشرين و استمر حتى الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ویروي الفیلم قصة امرأة اسمها "سوده" تواجه تحديًا صعبًا في حياتها الشخصية عشية زواجها للمرة الثانیة.

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