٠٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84100515
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اکادیمی روسی: اروبا تضطلع بدور مهم فی عودة بایدن الی الاتفاق النووي

اکادیمی روسی: اروبا تضطلع بدور مهم فی عودة بایدن الی الاتفاق النووي

موسکو/ 6تشرین الثانی/نوفمبر/ارنا- قال رئیس کلیة السیاسات الدولیة فی جامعة موسکو الحکومیة "اندرة سیدوروف" ان عودة جو بایدن المرشح الدیمقراطی فی الانتخابات الامریکیة الی الاتفاق النووی فی حال فوزه فی الانتخابات، تتوقف الی حد کبیر علی دور واهمیة الشرکاء الاوروبیین لامریکا فی الادارة الامریکیة الجدیدة.

واضاف سیدوروف الیوم الجمعه ان بایدن قد یفرض ظروفا صعبة علی ایران حول الاتفاق النووی فی حال فوزه فی الانتخابات إلا ان عودته الی الاتفاق ستتوقف الی حد کبیر علی مدی اهتمام الادارة الامریکیة الجدیدة بمواقف و مطالب شرکائها الاوربیین.

وتابع قائلا ان بایدن قد یستغل مواقف الرئیس الامریکی دونالد ترامب تجاه ایران للقول بان فی حال عدم تقدیمها تنازلات قد یعود شخص مثل ترامب الی السلطة لیتجاهل مصالح حلفائه للانسحاب من الاتفاق.

یذکر ان ترامب اعلن فی  8 مایو 2018 عن انسحاب امریکا من الاتفاق النووی وإعادة فرض العقوبات الأمریکیّة المتعلّقة بالنشاط النووی الایرانی.

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