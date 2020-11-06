اکادیمی روسی: اروبا تضطلع بدور مهم فی عودة بایدن الی الاتفاق النووي

واضاف سیدوروف الیوم الجمعه ان بایدن قد یفرض ظروفا صعبة علی ایران حول الاتفاق النووی فی حال فوزه فی الانتخابات إلا ان عودته الی الاتفاق ستتوقف الی حد کبیر علی مدی اهتمام الادارة الامریکیة الجدیدة بمواقف و مطالب شرکائها الاوربیین.

وتابع قائلا ان بایدن قد یستغل مواقف الرئیس الامریکی دونالد ترامب تجاه ایران للقول بان فی حال عدم تقدیمها تنازلات قد یعود شخص مثل ترامب الی السلطة لیتجاهل مصالح حلفائه للانسحاب من الاتفاق.

یذکر ان ترامب اعلن فی 8 مایو 2018 عن انسحاب امریکا من الاتفاق النووی وإعادة فرض العقوبات الأمریکیّة المتعلّقة بالنشاط النووی الایرانی.

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