عرض الفیلم الایرانی "تي تي" في مهرجان طوکیو السینمائي

و"تی تی" اسم امراة هي نجمة هذا الفيلم الايراني وتؤدي دورها الممثلة الناز شاكر دوست.

هذا و قد برزت اسماء عدد من المخرجين والممثلين الايرانيين علی الصعيد الدولي بسبب منتجاتهم السينمايية الرائعة.

واصبح العديد من الافلام الايرانية علامة فارقة في المهرجات الدولية للسينما وخطف مخرجون وممثلون ايرانيون الاضواء في الكثير من هذه المهرجات ليس لاختيار القضايا التي يهم المجتمع فحسب بل بسبب اختيار القضايا التي تتجاوز الحدود ووضع ايديهم علي الجروح التي يعاني منها المجتمعات البشرية بشكل عام وهكذا اصبحوا هولاء الفنانون محط الانظار في المهرجانات الدولية الكبرى مثل كان والبندقية وبرلين ولوكارنو.

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