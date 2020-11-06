٠٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:١٧ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84100572
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تسجیل 424 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا فی إیران

تسجیل 424 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا فی إیران

طهران /6تشرین الثانی /نوفمبر/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الایرانی سیما سادات لاری بان عدد الاصابات بفیروس کورونا فی البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الجمعة ۶۶۳ الف و ۸۰۰ شخص وبوفاة 424 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین فی ایران 37 الفا و409 شخص.

واضافت سادات لاری فی تصریحها الصحفی الیوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل ثمانية الاف و 864 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع اجمالی عدد المصابین بالفیروس فی البلاد الی 663 الفا و 800 شخص و 5395 شخصا في وضع حرج.
واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 509 الاف و 952 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفی 199 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 13 الفا و 410 اشخاص.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 147 الفا و 249 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتی الان.

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