تسجیل 424 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا فی إیران

واضافت سادات لاری فی تصریحها الصحفی الیوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل ثمانية الاف و 864 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع اجمالی عدد المصابین بالفیروس فی البلاد الی 663 الفا و 800 شخص و 5395 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 509 الاف و 952 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفی 199 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 13 الفا و 410 اشخاص.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 147 الفا و 249 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتی الان.

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