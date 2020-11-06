قائد سلاح البر الايراني: لا خطر يهدد حدود بلادنا

وفي تصريح له الیوم الجمعة اكد العميد حيدري اننا لا ندخر أي جهد لاحلال الامن والاستقرار في البلاد ولا نسمح باي قوة أن تستعرض عضلاتها خارج اطار القانون الدولي.

وحول القلق الناجم عن الصراع في منطقة قره باغ بين جمهوريتي أذربيجان وارمينيا صرح باننا نؤكد على ضبط النفس ومتابعة الموضوع وحل الخلافات عن طريق الحوار بين الجانبين.

واضاف ان الجمهوریة الاسلامية الايرانية لا تقبل بالتغيير في الجغرافيا السياسية في المنطقة وتؤكد على الحفاظ عليها وتعتبرها الخط الاحمر لذلك يجب ألا تقوم اي قوة بتغيير هذه الجغرافيا السياسية .

وفیما اشار الی انتشار المزيد من القوات في المناطق الحدودية بهدف ضمان الامن في المنطقة اوضح العميد حيدري ان وحدات من سلاح البر الايراني انتشرت في المناطق الحدودية بهدف احلال الامن والهدوء في البلاد.

ولفت الى ان ايران تعتبر امن حدودها الخط الاحمر ولن تسمح بتجاوزه واضاف لا يوجد اي خطر يهدد حدودنا في شمال غرب البلاد و اننا قادرون على ضمان الامن من خلال تعزيز قدرات القوات المسلحة يوما بعد يوم.

واستطرد بالقول ان لدينا قواسم مشتركة مع كل من أذربيجان و ارمينيا و من هذا المنطلق ندعو كلاهما الى احترام القوانين الدولية والحفاظ على امن الحدود الدولية وتسوية الخلافات عن طريق الحوار.

جدير بالاشارة الى ان المناطق الحدودية لمدينة خداآفرين بمحافظة آذربيجان الشرقية هي بطول 135 الى الجوار من خطوط الحرب بين قوات جمهورية آذربيجان وارمينيا.

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