امیر عبداللهیان: المقاومة الفلسطینیة ستحرر کامل الاراضی الفلسطینیة

واضاف امیرعبداللهیان الیوم الجمعة ان الاجرات الخفیة التی یقوم بها الکیان الصهیونی لضم مدن وقری الضفة الغربیة تتعارض القرارات والقوانین الدولیة و تعد اعتداء مخزی یرتکبها الصهاینة تحت غطاء خیانة عدد ضئیل من الدول العربیة.

واکد ان الدول العربیة التی تمد ید الصداقة نحو الکیان الصهیونی هی شرکاء هذا الکیان فی جرائمه وتتحمل مسؤولیة جرائمه البشعة وحذر الکیان الصهیونی ان المقاومة الفلسطینیة والامة المسلمة ستقوم بقطع ایدی المحتلین وستحرر کامل الاراضی الفلسطینیة.

ودعا امیرعبداللهیان جمیع البرلمانات الاسلامیة والمنظمات الدولیة وداعمی فلسطین الی التندید بالاعتداءات التی یرتکبها الکیان الصهیونی.

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