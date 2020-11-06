برسبوليس يبدأ مشواره في الموسم الجديد للدوري الايراني بالتعادل السلبي مع سايبا

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على استاد "الشهيد دستجردي" في اطار الجولة الاولى للموسم الجديد بالدوري الايراني الممتاز، دانت السيطرة لبرسبوليس في غالبية اوقات المباراة وسنحت له العديد من فرص التهديف التي ضاعت اما لبراعة حارس سايبا او عدم الدقة في التسديد من قبل لاعبي برسبوليس، واخطرها كانت الكرة التي سددها مهدي عبدي داخل منطقة الجزاء وارتطمت بالقائم وبالمقابل سنحت فرصتين خطيرتين لسايبا لم تسفرا عن شيء.

وفي المباريات الاخرى التي جرت اليوم ايضا في اطار الجولة الاولى بالدوري الايراني، فاز نساجي مازندران على مضيفه المنيوم اراك 3-0 فيما تعادل ذوب آهن اصفهان مع ضيفه فولاد خوزستان 2-2 وتراكتور سازي تبريز مع ضيفه نفط مسجد سليمان 0-0 .

وستجري بقية مباريات الجولة الاولى يوم غد السبت وهي كالتالي: "شهر خودرو- ماشین ‌سازي‌ تبریز" و"كل كهرسیرجان- سباهان اصفهان" و"استقلال طهران- مس رفسنجان" فيما تاجلت مباراة "صنعت نفط آبادان- بیکان".

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