فيلمان ايرانيان يشاركان في مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي

ويشارك الفيلمان "خورشيد" للمخرج مجيد مجيدي و"السهل المقفر" للمخرج احمد بهرامي في قسم "Open Zone" في المهرجان الى جانب افلام «صيف ۸۵» للمخرج «فرانسوا اوزون» و«بینوکیو» للمخرج «ميو غارونه» و«علاقات» للمخرج «دنیله لوکه تي» و«المراة التي ركضت» للمخرج «هونغ سانغ-سو» و«دروس فارسية» للمخرج «وادیم برلمان».

وشارك فيلم "خورشيد" (الشمس) في اول مشاركة دولية له في قسم المسابقة في مهرجان البندقية الـ 77 حيث تمكن روح الله زماني الذي لعب دور البطولة فيه من الحصول على جائزة مارتشلو ماستروياني الخاصة بافضل الممثلين الصاعدين في المهرجان.

كما حصل فيلم "السهل المقفر" على جائزة افضل فيلم لقسم الافاق بمهرجان البندقية 2020 .

ويقام مهرجان ستوكهولم السينائي الدولي في دورته الـ 31 خلال الفترة من 11 الى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

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