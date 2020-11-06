ظريف يتفقد مركزين للابحاث الطبية والدوائية في كوبا

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان ظريف تفقد خلال زيارته الرسمية الى كوبا اليوم الجمعة مركز الابحاث المتطورة CEA ومرکز الهندسة الجينية والبيوتكنولوجية CIGB .

واضافت انه خلال وزير الخارجية الايراني للمركزين، تحدث المسؤولون والمدراء فيهما حول التقدم الحاصل لانتاج مختلف انواع اللقاحات خاصة اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد -19".

كما قدم مدراء وزارة الصحة الكوبية ومركز "بيوفارما كوبا" شرحا حول مراحل انتاج انواع اللقاحات وتعاون مركز "بيوفارما كوبا" مع معهد "باستور" الايراني.

واعلن الجانب الكوبي استعداده للتعاون في المجالات التخصصية مع الجانب الايراني.

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