المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني يدين العمل الارهابي في جامعة كابول

وحلال اتصال هاتفي اجراه اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الافغاني بالوكالة محمد حنيف اتمر، ادان طاهريان العمل الارهابي الذي استهدف جامعة كابول وقدم المواساة للحكومة والشعب الافغاني خاصة اسر الضحايا.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية انه تم خلال الاتصال الهاتفي، شرح نتائج اجتماع مندوبي ايران وروسيا والهند حول شؤون افغانستان في موسكو وكذلك جرى التاكيد على دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لارساء الامن والسلام في افغانستان.

يذكر ان هجوما ارهابيا شنه 3 مسلحين على جامعة كابول يوم الاحد الماضي ادى الى مصرع 22 من الطلبة الجامعيين واصابة اكثر من 40 اخرين.

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