نائب الرئيس الاذربيجاني يرفض تصريحات احد نواب برلمان بلاده ضد ايران

وافادت "ارنا" نقلا عن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكو مساء الجمعة انه اثر التصريحات السخيفة والسطحية التي لا اساس لها التي ادلى بها احد اعضاء مجلس النواب بجمهورية اذربيجان، رفض نائب الرئيس الاذربيجاني حكمت حاجييف في اتصال هاتفي مع السفير الايراني في باكو عباس موسوي، تلك التصريحات وقال: انه تم توجيه التنبيهات الجدية واللازمة لهذا الشخص.

واضاف: ان موقف جمهورية اذربيجان هو تثمين الدعم والمواقف الصادقة والعادلة للبلد الصديق والشقيق والجار الجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء ازمة وحرب قرة باغ.

وتابع نائب الرئيس الاذربيجاني: انه مثلما اعلنا سابقا فان جميع كبار المسؤولين في جمهورية اذربيجان يشعرون بالارتياح تجاه موقف ايران البناء والعادل ويعتبرون هذا الموقف بناء ومترافقا مع حسن النوايا وان تصريحات هذا النائب لا تمثل باي وجه موقف الحكومة والمسؤولين الرسميين بجمهورية اذربيجان.

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