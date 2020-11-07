٠٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:١٨ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84101241
٠ Persons

سمات

رسن أفضل لاعب وسط في دوري أبطال آسيا

رسن أفضل لاعب وسط في دوري أبطال آسيا

طهران/ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا -تم اختيار لاعب وسط فريق برسبوليس لكرة القدم "بشار رسن" " كأفضل لاعب وسط في دوري أبطال غرب آسيا.

واجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) اخيرا استطلاعا بشان اختيار أفضل لاعب وسط في دوري أبطال آسيا AFC في الغرب ، حيث اختير لاعب الوسط العراقي بشار رسن، كأفضل لاعب وسط في البطولات.

وتنافس في هذا الاستطلاع  بشار رسن مع مهدي قائدي من فريق الاستقلال وكمال كميایي نيا من برسبوليس،و سانتي كازورلا من السد، وعبد المجيد السولاحيم من النصر، وجلال الدين مشاريبوف من باختاكور، وأكرم عفيف من السد، وكايو من الشارقة،و علي فائز من العراق وحسن الهيدوس من السد وحصل على جائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال آسيا في الغرب بأكثر من 53٪ من الأصوات.

وبعد ذلك تم اختيار  مهدي قائدي وكمال كاميابي نيا كثانی وثالث أفضل لاعبی وسط بأكثر بعد حصولهما علی 29٪ و 10٪ من الأصوات.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 3 =