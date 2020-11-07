عراقجي: سياسات إيران لن تتأثر بالانتخابات الأمريكية

واشار عراقجي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتداعياتها وقال ان "نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تترك تاثيرا على السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واكد مساعد وزير الخارجية: "إن سياسة الهيمنة والغطرسة التي تنتهجها الولايات المتحدة لن تتغير مع تغيير الرئيس فيها ولكن مع تغيير الأشخاص قد تهيمن الأساليب والتوجهات الجديدة على السياسة الأمريكية".

وقال إن "سياسات ايران المبدئية التي تقوم على مواجهة الهيمنة والمقاومة امام الضغوط غير القانونية لن تتأثر بالتأكيد بالانتخابات الأمريكية" واضاف انه من الطبيعي ان ستبحث الجمهورية الاسلامية الايرانية عن حلول مناسبة وفقا للظروف الجديدة في اطار ضمان مصالحها ومواجهة أي ضغوط جديدة أو تهديدات محتملة.

وردا على احتمال عودة الرئيس الأمريكي الجديد إلى الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة الشاملة) ورد فعل إيران تجاه ذلك قال: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك "هناك العديد من التحديات ولكن علينا أولاً الانتظار لنرى كيف تكون السياسات الجديدة المحتملة في الولايات المتحدة.

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