٠٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:١٧ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84101309
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ایران تشارک فی مهرجان اليابان الدولي للمعاقين

ایران تشارک فی مهرجان اليابان الدولي للمعاقين

طهرن/7تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أقيم مهرجان اليابان الدولي 2020 للفنانين المعاقين حول موضوع "السلام" بمشاركة الفنانين من 33 دولة بما فيها الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وبحسب تقرير المستشارة الثقافية في السفارة الإيرانية في اليابان، فقد فازت الفنانة الايرانية "مهرناز بهرامي" بالمركز الثاني في المهرجان كما منحت المستشارية الثقافية الايرانية فنانة يابانية جائزة الاعمال الفنية.

وقالت الفنانة المعاقة بهرامي من محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق ايران، ان تاريخ العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران واليابان يعود الى اكثر من الف عام وان البلدين يكنان الاحترام لبعضهما البعض معربة عن املها بان يلعب الفن دورا في تعزيز هذه العلاقات.

وعرض الفنانون المعاقون اثارهم في المهرجان والتی شملت الأعمال الخشبية والخط والتطريز الیدوي ورسومات باقلام ملونة وأقلام الرصاص، والدهانات الأكريليك،والألوان المائية  والدهانات الزيتية والمصنوعات الورقية.

وفي عام 2018 ، أقيم المهرجان تحت شعار "الاحتفال والمهرجان" ، عرضت فيه المستشارية الثقافية الإيرانية في اليابان أكثر من 250 اثرا  وحصدت  6 أعمال إيرانية جوائز المهرجان.
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