ایران تشارک فی مهرجان اليابان الدولي للمعاقين

وبحسب تقرير المستشارة الثقافية في السفارة الإيرانية في اليابان، فقد فازت الفنانة الايرانية "مهرناز بهرامي" بالمركز الثاني في المهرجان كما منحت المستشارية الثقافية الايرانية فنانة يابانية جائزة الاعمال الفنية.

وقالت الفنانة المعاقة بهرامي من محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق ايران، ان تاريخ العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران واليابان يعود الى اكثر من الف عام وان البلدين يكنان الاحترام لبعضهما البعض معربة عن املها بان يلعب الفن دورا في تعزيز هذه العلاقات.

وعرض الفنانون المعاقون اثارهم في المهرجان والتی شملت الأعمال الخشبية والخط والتطريز الیدوي ورسومات باقلام ملونة وأقلام الرصاص، والدهانات الأكريليك،والألوان المائية والدهانات الزيتية والمصنوعات الورقية.

وفي عام 2018 ، أقيم المهرجان تحت شعار "الاحتفال والمهرجان" ، عرضت فيه المستشارية الثقافية الإيرانية في اليابان أكثر من 250 اثرا وحصدت 6 أعمال إيرانية جوائز المهرجان.

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