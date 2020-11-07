عدد ضحايا كورونا في إيران یبلغ 37 الفا و832 شخصا

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 9450 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 673 الفا و 250 حالة لغاية الان بينهم 5506 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 515 الفا و153 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 423 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 37 الفا و832 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 5 ملايين و185 الفا و 361 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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