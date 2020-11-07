مسؤول : التبادل التجاري بين ايران ودول الجوار سجّل 19 مليار دولار في غضون 7 اشهر

واضاف "اشرفي"، في تصريح له اليوم السبت، ان حصة التجارة مع الدول الجارة في غضون الفترة ذاتها، بلغت من حيث الوزن 59 بالمئة ومن حيث القيمة 51 بالمئة من اجمالي التجارة الخارجية للبلاد؛ مبينا ان مجموع التجارة الخارجية للبلاد في غضون الاشهر السبعة المشار اليها سجل 84 مليونا و950 طنا وبما يعادل 38 مليارا و278 مليون دولار.

واوضح هذا المسؤول، ان حجم الصادرات الايرانية الى دول الجوار بلغ 41 مليونا و818 الفا و73 طنا وبقيمة 11 مليارا و522 مليونا و285 الفا و232 دولار؛ اي بواقع 63 بالمئة من حيث القيمة و64 بالمئة زنة، من اجمالي صادرات البلاد.

وحول الدول الجارة التي استوردت البضائع الايرانية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، اشار رئيس مصلحة الجمارك الى كل من افغانستان وارمينيا واذربيجان والبحرين والعراق والكويت وسلطنة عمان وباكستان وقطر وتركمانستان وتركيا والامارات.

وبيّن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، ان العراق والامارات وتركيا وافغانستان وباكستان، حسب التسلسل، كانت الاكثر استيرادا خلال الفترة ذاتها.

انتهى ** ح ع