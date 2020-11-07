قاليباف يؤكد على التعاون الاقليمي لاجتثاث جذور الارهاب

واضاف رئيس البرلمان الايراني، ان "هكذا ممارسات لن تخل بارادة مجاهدي ساحات العلم والتقنية وارادة الشعب الافغاني المناصل والمقاوم في سيره نحو التقدم والبناء وتعزيز السلام والاستقرار داخل بلاده".

وفيما نوّه بدور الوحدة والتماسك بين دول المنطقة من اجل القضاء على الارهاب واجتثاث التطرف، صرح قاليباف : ان هذا التماسك والوئام سيحول دون تكرار مثل هذه الجرائم المناوئة للسلام والامن في المنطقة.

ختاما، قال رئيس البرلمان الايراني لنظيره الافغاني : انني اغتنم هذه الفرصة، لاعرب عن تضامني مع جنابكم والحكومة والشعب ونواب البرلمان في جمهروية افغانستان الصديقة والشقيقة؛ سائلا العلي القدير ان يمنّ على الشهداء بالاجر الجزيل وعلى المصابين بالشفاء العاجل ويمنح ذويهم الصبر والسلوان.

انتهى ** ح ع