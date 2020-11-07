ايران والمانيا تعربان عن قلقهما تجاه التصعيد الامني في افغانستان

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان طاهريان وبوتزيل استعرضا خلال مباحثاتهما الهاتفية اليوم السبت، اخر التطورات في افغانستان والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في هذا الخصوص.

وفيما اعربا عن قلقهما ازاء التصعيد في افغانستان، اكد ممثلا الخارجية الايرانية والالمانية في الشؤون الافغانية ضرورة التوصل الى وفاق سياسي عبر الحوار والمفاوضات.

يذكر، ان 3 مسلحين شنوا هجوما على جامعة كابول والمؤسسة القضائية في العاصمة الافغانية، يوم الاثنين الماضي (2 تشرين الثاني / نوفمبر)، ما ادى الى مصرع 22 طالباً واصابة أكثر من 40 آخرين.

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