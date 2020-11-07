٠٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ٨:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84102104
٠ Persons

سمات

ظريف يبحث مع الكوبيين التضامن الدولي في مواجهة الارهاب الاقتصادي

ظريف يبحث مع الكوبيين التضامن الدولي في مواجهة الارهاب الاقتصادي

طهران / 7 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، ان التضامن الدولي في مواجهة الارهاب الاقتصادي، شكّل محور مباحثاته مع كبار المسؤولين الكوبيين.

وكتب "ظريف" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : انني ازور هافا حاليا لاجراء مباحثات، مع وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغز"، والنائب الاول لرئيس الوزراء "ريكادو كابريساس"، ورئيس الجمهورية في هذا البلد "ميغيل دياز كانل".

واضاف : ان محور المباحثات (مع كبار المسؤولين الكوبيين)، دار حول التضامن الدولي ولاسيما في مواجهة الارهاب الاقتصادي الامريكي، وايضا التعاون الثنائي وتاكيدا في مجالات الصحة والعلوم والطاقة.

وتابع : عند زيارتي لمركز الدراسات المتقدمة، ومعهد كوبا لابحاث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، تاثرت بانجازات هذا البلد في مجال النانو تكنولوجيا وفيروس "كوفيد-19".

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 1 =