ظريف يبحث مع الكوبيين التضامن الدولي في مواجهة الارهاب الاقتصادي

وكتب "ظريف" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : انني ازور هافا حاليا لاجراء مباحثات، مع وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغز"، والنائب الاول لرئيس الوزراء "ريكادو كابريساس"، ورئيس الجمهورية في هذا البلد "ميغيل دياز كانل".

واضاف : ان محور المباحثات (مع كبار المسؤولين الكوبيين)، دار حول التضامن الدولي ولاسيما في مواجهة الارهاب الاقتصادي الامريكي، وايضا التعاون الثنائي وتاكيدا في مجالات الصحة والعلوم والطاقة.

وتابع : عند زيارتي لمركز الدراسات المتقدمة، ومعهد كوبا لابحاث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، تاثرت بانجازات هذا البلد في مجال النانو تكنولوجيا وفيروس "كوفيد-19".

انتهى ** ح ع