السفير الإيراني يعزي أسرة وزير الرياضة والشباب اليمني الفقيد حسن زيد

وأعرب ايرلو خلال زيارة منزل أسرة الشهيد بالعاصمة صنعاء، عن صادق تعازيه وتعازي الجمهورية الإسلامية لأسرة الشهيد ولقيادات حزب الحق وللشعب اليمني في هذا المصاب، مقدما التبريكات لنيل الشهيد وسام الشهادة.

وكان في استقبال السفير نجلا الشهيد محمد وأحمد، وبحضور الأمين العام المكلف لحزب الحق إبراهيم المنصور، ورئيس الدائرة السياسية لحزب الحق على محمد الشرعي.

كما عبر عن إدانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجريمة الاغتيال، مؤكدا تضامن الشعب الإيراني مع الشعب اليمني، ومنوها بالعلاقات الإيرانية-اليمنية الممتدة لمئات السنين، مجددا رفض الجمهورية الإسلامية للعدوان على اليمن.

من جانبهم، عبرت أسرة الفقيد وقيادة حزب الحق عن شكرهم لهذه الزيارة الإنسانية وما تمثله من قيمة معنوية وأخلاقية كبيرة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الأمين العام لحزب الحق حسن زيد اغتيل، في 27 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، إثر عملية اغتيال غادرة نفذتها عناصر تابعة للعدوان السعودي الأمريكي بمنطقة حدة بالعاصمة اليمنية صنعاء، في جريمة وحشية لاقت إدانات واسعة.

انتهى**أ م د