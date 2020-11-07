"سيتين" الايراني يترشح لجائزة افضل فيلم بمهرجان كندا

وكان شارك الفيلم القصير "سيتين" في أحدث ظهور دولي له، بشكل متزامن في مهرجان أفريقيا السينمائي 2020 ومهرجان كندا السينمائي 2020.

والفيلم من إخراج أصغر عباسي، الذي اختير كحكم في القسم الجانبي للمهرجان، نظرا لمستواه المعرفي والإبداعي في صناعة الأفلام.

ويشارك في بطولة فيلم "سيتين" كل من سيامك أطلسي، وسيما خضر آبادي، وعلي رضا ساوة درودي، ورامين مراقي.

ويؤكد الفيلم الإيراني في مضمونه على أن "أي منزل لا يبقى من دون عمود".

ويركز مهرجان كندا للافلام على القضايا الإنسانية والبيئية، ويتناول أفلاما مهتمة بقضايا حقوق الانسان في مسيرة الحياة، ويختتم أعماله غدا الأحد.

انتهى**أ م د