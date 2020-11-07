هبوط اضطراري لطائرة مسيرة تدريبية بحثية تابعة للحرس الثوري في جنوب غرب البلاد

وافادت العلاقات العامة لمقر "كربلاء" في جنوب غرب البلاد ان طائرة مسيرة تدريبية بحثية تابعة للحرس الثوري خرجت عن السيطرة وهبطت اضطراريا قبل عدة ساعات بسبب عطب فني.

واضافت ان هذه الطائرة المسيرة التدريبية البحثية هبطت اضطراريا بسلام في محيط قرية دفار التابعة لمدينة بستان بسبب عطب فني وضعف في البطارية والظروف الجوية السيئة.

واكد التقرير بان الطائرة المسيرة ايرانية، نافيا انباء افادت بانه تم استهدافها واسقاطها.

يذكر ان بعض الطائرات المسيرة التدريبية كانت قد هبطت اضطراريا في اوقات سابقة في مناطق من المحافظة بسبب تعرضها لعطب فني.

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