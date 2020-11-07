وكالة آذرتاج: مواقف طهران عادلة تجاه قضية قرة باغ

وافادت الوكالة في تقرير لها حول العلاقات بين جمهورية آذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية ان قادة ايران دعموا على الدوام الحفاظ على وحدة اراضي الدول الجارة.

وتابعت: ان جمهورية آذربيجان ترغب دوما بتنمية العلاقات مع البلد الجار والصديق الجمهورية الاسلامية الايرانية ويتم الان اتخاذ خطوات مثمرة في سياق تعزيز هذه العلاقات.

واشارت الوكالة الى ان العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية آذربيجان وايران مرتكزة على ارضية قانونية راسخة واضافت: ان اللبنة الاساس لتنمية هذه العلاقات وضعت مع مجيء الرئيس الاذربيجاني الفقيد حيدر علييف الى السلطة وتعزيزها في اعوام لاحقة في ضوء الارادة السياسية القوية للطرفين وان التعاون بين البلدين يشمل الان جميع المجالات.

واضافت: ان الرئيس الاذربيجاني الهام علييف يولي على الدوام اهمية خاصة للعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ويعتبرها عنصرا مهما لامن وتنمية المنطقة.

واشار التقرير الى التصريح الاخير للرئيس الاذربيجاني خلال لقائه مساعد الخارجية الايراني عباس عراقجي حول الاسراع بتنمية العلاقات بين البلدين واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت مرارا بان العلاقات الثنائية تدعم عملية التنمية في البلدين الصديقين.

ولفت التقرير الى انه تم في ظل العزم والارادة السياسية للبلدين توقيع نحو 200 وثيقة مختلفة متعلقة بتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتي تشكل ارضية قانونية مناسبة لتنمية التعاون متعدد الاطراف بين ايران وجمهورية اذربيجان.

واشارت الوكالة الى التعاون الوثيق بين البلدين على الاصعدة الدولية المختلفة ومنها في اطار منظمة الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي وقالت ان البلدين يدعمان مصالح احدهما الاخر في المؤسسات الدولية.

كما نوه التقرير الى الرغبة المتبادلة للبلدين بتنمية التعاون الاقتصادي والاستثمار المتبادل والتعاون في اطار بعض المشاريع الاقليمية ومنها اكمال ممر النقل الدولي "شمال-جنوب" وتنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة.

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