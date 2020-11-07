جهانغيري: سياسات ترامب كانت مبنية على انتهاك المعاهدات الدولية ودعم الارهاب

وكتب جهانغيري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت: واخيرا مع اعلان نتيجة الانتخابات الاميركية انتهى عهد ترامب وفريقه المغامر والداعي للحرب.

واضاف: ان انتهاك المعاهدات الدولية، بدءا من البيئة حتى الحظر الاقتصادي واللاانساني ضد الشعب الايراني ودعم الارهاب والعنصرية، كانت تشكل الاساس لسياسات ترامب.

وقال جهانغيري: ان الشعب الايراني الذي صمد بمقاومته امام سياسة الضغوط القصوى المفروضة من قبل ترامب، سوف لن ينسى الآلام الواسعة الناجمة عن الإضرار الواسع بمعيشته وعدم حصول المرضى على الادوية واغتيال القائد سليماني العزيز.

وختم النائب الاول للرئيس الايراني: نامل بان نشهد تغيير سياسات اميركا الهدامة والعودة الى القانون والالتزامات الدولية واحترام الشعوب.

انتهى ** 2342