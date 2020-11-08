ظريف يبحث مع الرئيس البوليفي الجديد سبل تنمية العلاقات الثنائية

وكان وزير وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى العاصمة البوليفية لاباز السبت للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد.

وکان رئیس البرلمان البولیفي في استقبال ظريف حين وصوله الى مطار لاباز المحطة الثالثة والاخيرة من جولته الاميركية اللاتينية.

وقالت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان ظريف كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لقد وصلت الان الى لاباز لاحتفل مع البوليفيين بثمرة نضالهم من اجل احياء ديمقراطيتهم واشعر بالفخر لمشاركتي يوم الاحد في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية لويس آرسي.

واضاف: من الرائع مشاهدة حماس وابتهاج الشعب (البوليفي) في الاحتفال باحياء حريتهم وديمقراطيتهم.

وكتب ظريف في تغريدة اخرى: التقيت قبل قليل الرئيس البوليفي المنتخب لويس آرسي ونائبه ديفيد تشوكوهانسا.

واضاف وزير الخارية الايراني: نقلت لهم تهاني بلادي لانتصارهم وتمنيت لهم ولبلادهم افضل الاماني.

وقال ظريف: لقد تباحثنا حول علاقاتنا الاخوية –السياسية والاقتصادية- وسبل تنميتها.

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