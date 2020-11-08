مسؤول بالرئاسة الايرانية مخاطبا بايدن: من الخطأ اختبار المجرب

وكتب آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت قبل الاعلان عن فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الاميركية: لقد صمدنا بالهمة الوطنية والحمية الاسلامية امام اميركا الترامبية ولم نطأطئ الراس. لو جاء بايدن نقول له ايضا "من الخطأ اختبار المجرب".

وكتب رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية في مؤسسة الرئاسة الايرانية مخاطبا حلفاء ترامب في فرض الحظر والضغوط على الشعب الايراني: لو ذهب ترامب؛ هل ان حثالاته واذنابه الذين قالوا نعم لضغوطه القصوى وفرض الحصار والحظر على ايران واغلقوا عيونهم عن معاناة الناس؛ سيقلعون عن الخيانة ويرحلون ام انهم سيغيرون جلودهم ويبقون؟.

انتهى ** 2342