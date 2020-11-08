الرئيس البوليفي: لاباز بصدد رفع مستوى العلاقات مع طهران

وفي هذا اللقاء الذي جرى السبت في لاباز، وجه آرسي الشكر والتقدير لوزير الخارجية الايراني لمشاركته في مراسم حفل تنصيبه التي تجري اليوم الاحد رئيسا جديدا لبوليفيا وقال ان بوليفيا بصدد رفع مستوى علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه هنأ وزير الخارجية الايراني، الرئيس البوليفي المنتخب، واكد ضرورة تعزيز العلاقات وتنمية التعاون الثنائي، معلنا وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الحكومة والشعب البوليفي.

وكان وزير وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى العاصمة البوليفية لاباز السبت للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد.

وتعد بوليفيا المحطة الثالثة والاخيرة لجولة ظريف الاميركية اللاتينية والذي بدأها من فنزويلا ومن ثم زار كوبا حيث اجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيهما حول سبل تطوير العلاقات الثنائية.

انتهى ** 2342