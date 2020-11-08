٠٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٢٠ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84102669
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وزير الثروة السمكية اليمني يدعو الى الاستفادة من التجربة الإيرانية

وزير الثروة السمكية اليمني يدعو الى الاستفادة من التجربة الإيرانية

طهران /8 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - دعا وزير الثروة السمكية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية التابعة لحركة أنصار الله، إلى الاستفادة من تجربة إيران في قطاع صيد الأسماك والثروة السمكية.

,افادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام يمنية ، اليوم الأحد ، أن وزير الثروة السمكية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية التابعة لحركة أنصار الله "محمد الزبيري" دعا خلال لقاءه السفير الإيراني في صنعاء "حسن ایرلو" ، الى الاستفادة من التجربة والخبرة الإيرانية لتطوير صناعة الثروة السمكية في بلاده.

من جانبه اعلن السفير الايراني في صنعاء استعداد ايران لتقل التجارب والخبرة الى وزارة الثروة السمكية في اليمن لتطويرها.

وفي هذا الصدد، كتب السفير الإيراني في اليمن على صفحته الشخصية على تويتر: "سعدت بلقاء وزير الثروة السمكية في حكومة الإنقاذ الوطني السيد" محمد الزبيري " حيث ناقشنا جوانب الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها".

وأضاف ايرلو: " يواجه اليمن هجوم الأعداء.. عرضت تجارب الإيرانيين في قطاع الثروة السمكية.. نحن على استعداد لنقل الخبرات والتجارب إلى وزارة الثروة السمكية اليمنية".

انتهى**م م**

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