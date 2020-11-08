"مطهري" يتنافس على حصول لقب أفضل مهاجم بدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) في أحدث استطلاع له مرشحين للحصول على لقب أفضل مهاجم في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب من ضمنهم مهاجم نادي استقلال امير ارسلان مطهري.

ومطهري هو الممثل الوحيد عن فرق الكرة الإيرانية في هذا الاستطلاع.

واشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ان مطهري جزء من الخط الهجومي المميز لاستقلال، حيث انضم إلى عملاق طهران من منافسه ذوب اهن في أوائل عام 2020 ونجح في التسجيل خلال ظهوره الثاني في دوري أبطال آسيا - خلال الخسارة 1-2 أمام الأهلي السعودي في شباط/فبراير قبل أن يقدم مساهمة حاسمة لفريقه في الدوحة. ومع تأخر فريقه بهدف أمام الشرطة العراقي، تحصل البديل مطهري على كرة مرتدة ليعادل النتيجة وضمن التعادل 1-1، فتركت تلك النتيجة التأهل في يد الفريق الإيراني، حيث حقق الفوز 3-0 على الأهلي وتأهل إلى الدور التالي على حساب الشرطة.

وشارك في الاستطلاع أيضا عبد الرزاق حمدالله من فريق النصر الاماراتي وبغداد بونجاح من فريق السد القطري وويليتون من فريق الشارقة الاماراتي والمعز علي من فريق الدحيل القطري وايغور سيرغييف من باختاكور ووبيدرو كوندي من شباب الأهلي دبي.

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