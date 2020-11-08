مستعدون لتركيب أنظمة الرؤية الليلية على مروحيات الدول الصديقة

واعتبر العميد قرباني في حديث لمراسل وكالة ارنا الأسطول الكبير للمروحيات التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية بانها القوة المتفوقة في الشرق الأوسط في مجال القدرة القتالية وقوة الردع.

ووصف قرباني تركيب نظام الرؤية الليلية بأنه أحد مشاريع قوات طيران الجيش وقال: " ان تركيب أنظمة الرؤية الليلية على المروحيات هو من المهام التي تم تنفيذها لأول مرة في ايران و الشرق الأوسط على يد متخصصي قوات طيران الجيش، مؤكدا نجاحها في اختبارات التدريبات الليلية في مناطق العمليات.

وقال قائد قوات طيران الجيش: اننا جاهزون لتركيب أنظمة الرؤية الليلية على مروحيات الدول الصديقة. وهناك مفاوضات بهذا الشأن.

وفي إشارة إلى إنجازات قوات طيران الجيش في مجال الأنظمة والصواريخ الدقيقية اوضح العميد قرباني : ان احدث الانظمة للرؤية الليلية المستخدمة عالميا في المروحيات يتم تركيبها اليوم في مروحيات قوات طيران الجيش،مؤكدا استعداد قواته لتنفيذ المهام ودعم جميع القوات المسلحة.

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