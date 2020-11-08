المؤتمر الدولي " الاستراتيجية العالمية لعقیدة الغدير" يبدأ اعماله في ايران

وافادت ارنا الیوم الاحد، انه ونظرا للظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا فأن الكثير من المحققين والعلماء والشخصيات المحلية والاجنبية ستكون مشاركتها عبر الفيديو كنفرانس .

وسيشارك في مؤتمر هذا العام 30 مركزا اكاديميا وحوزويا من ايران ومن دول اخرى الى جانب مشاركة 10 مراكز علمية اجنبية في المؤتمر .

ومن محاور الملتقى التحليل النظري والتطبيقي لفكر الغدير , و ابعاد الحكم المثالي ومؤشراته , و الغدير والانظمة السياسية العالمية , و استراتيجية المهدوية .

وبحسب امانة المؤتمر فأن اكثر من 200 مقالة علمية من ايران و العراق ولبنان وسوريا وتركيا واذربيجان وطاجيكستان وافغانستان وماليزيا ومصر والسعودية فيما يتعلق باستراتيجية الغدير العالمية وصلت الى الامانة حيث بعد تحكيمها تم انتخاب 39 مقالة لقراءتها في المؤتمر و81 منها ستوزع على الحاضرين .

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