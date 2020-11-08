٠٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ١:٠٣ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84102833
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فيلم "خورشيد" مرشح السينما الإيرانية في حفل الأوسكار

فيلم "خورشيد" مرشح السينما الإيرانية في حفل الأوسكار

طهران/8 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- رشح فيلم "الشمس" (خورشيد) للمخرج "مجيد مجيدي" كممثل السينما الإيرانية لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021.

وقال رائد فريد زاده ، أمين والمتحدث باسم مجلس ترشیح افلام السینما الايرانية لجوائز الأوسكار ، انه بدأ عمل هذه اللجنة بمراجعة 90 فيلمًا إيرانيًا ، ثم خرج أعضاء لجنة الاختيار بقائمة من 12 فيلمًا بسبب التغيير في قواعد ألاوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية وتغير الموعد النهائي للمشاركة في هذه الدورة بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 .

واضاف فريد زاده بانه تم اختيار فيلم الشمس من اخراج مجيد مجيدي بعد التصويت من بين ثلاثة الافلام و هي الشمس وشجرة الجوز من اخراج محمد حسين مهدويان ويلدا من اخراج مسعود بخشي ليتم ترشيحه كممثل السينما الإيرانية في حفل الأوسكار 2021. 

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