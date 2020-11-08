تسجیل 459 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا فی إیران

واضافت سادات لاری فی تصریحها الصحفی الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 9236 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع اجمالی عدد المصابین بالفیروس فی البلاد الی 682 الفا و 486 شخص و 5523 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 520 الاف و 329 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفی459 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 38 الفا و 291 اشخاص.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 224 الفا و 252 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتی الان.

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