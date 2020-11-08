روحاني: على الإدارة الأمريكية المقبلة أن تغتنم الفرصة لتعويض أخطاء الماضي

واضاف روحاني: اليوم الاحد خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي ان الفرصة سنحت للادارة الامريكية المقبلة لتعويض اخطاء الماضي وان تحترم المواثيق الدولية العودة اليها.

وتابع: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما كانت ملتزمة بتعهداتها وان التعامل البناء مع العالم هو استراتيجيتها.

وشدد روحاني على انتصار مقاومة الشعب الإيراني في الحرب الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأمريكية، وقال: إن الشعب الإيراني بمقاومته البطولية للحرب الاقتصادية المفروضة أثبت أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية محكوم عليها بالفشل.

واوضح انه حان الوقت لنشهد تعزيز الأمن والتنمية في المنطقة وذلك في ظل التعاون والتآزر بين إيران وجيرانها.

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