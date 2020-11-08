ضبط ما يزيد عن 20 طنا من المخدرات خلال 10 أيام

وتابع، ان إجمالي المخدرات المضبوطة في الفترة المذكورة بلغ وزنها 20 ألفا و407 كغم، موضحا ان الأفيون شكل 15 ألفا و74 كغم أي 74 في المائة من إجمالي المضبوطات.

وأشار الى أن المخدرات المضبوطة شملت كذلك 453 كغم من المرجوانا، و2852 كغم من الحشيش، و126 كغم من الهيروين، و100 كغم من الكريستال، و634 كغم من المورفين و1168 كغم من أنواع أخرى من المخدرات.

كما تم حسب أصلاني، القبض على 6 آلاف و874 متهما بجرائم ذات صلة بالمخدرات خلال الفترة ذاتها وضبط 470 مركبة و13 قطعة من الأسلحة كانت بحوزة المهربين.

ولفت الى أن 81 في المائة من هذه المخدرات تم ضبطها في سبع محافظات، أكبر حجم منها بلغ 4 آلاف و620 كغم، أي ما يعادل 23 في المائة من إجمالي المضبوطات خلال هذه الفترة، يتعلق بمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد)، تليها محافظتا سيستان وبلوجستان وخراسان الجنوبية (المتاخمتان لباكستان وأفغانستان) بـ3 آلاف و981 كغم، و3 آلاف و130 كغم على التوالي.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى**أ م د