على قادة البيت الابيض الجدد ان يتكيفوا مع الظروف الجديدة للنظام العالمي

وكتب واعظي في حسابه بموقع تويتر اليوم الاحد : ان هزيمة دونالد ترامب التي لقيت ترحيب الشعب الامريكي ومعظم بدان العالم، خير دليل على ان عهد النزعات الاحادية والتطرف وافتعال التوترات وانتهاك التعهدات والاعتداء على حقوق الشعوب، قد ولى.

ونصح المسؤول الايراني رفيع المستوى، القادة الجدد في البيت الابيض بان يتعضوا من السياسات الخارجية التي انتهجتها ادارة ترامب على مدى 4 سنوات، ويغتنموا الفرص المتاحة لتغيير البوصلة واعادة النظر في هذه السيات الخاطئة ومواكبة الظروف الجيدة السائدة على النظام العالمي اليوم.

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