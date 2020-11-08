ظريف  يحضر مراسم أداء رئيس بوليفيا الجديد اليمين الدستورية

وافادت دائرة الاعلام بوزارة الخارجية، ان ظريف التقى اليوم (الاحد)، نظيره التشيلي، اندرياس ايامند زافالا، قبيل المراسم وبحث معه في القضايا الثنائية وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

ووصل وزير الخارجية الايراني، امس السبت الى بوليفيا والتقى بالرئيس البوليفي الجديد، مهنئا اياه بمناسبة تسنمه المنصب ومؤكدا على تعزيز العلاقات والتعاون بين ايران وبوليفيا حكومة وشعبا.

من جانبه، اعرب ارسي عن تقديره لحضور وزير الخارجية الايراني في مراسم تأديته اليمين الدستورية؛ مؤكدا ان بلاده حريصة على النهوض بمستوى العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.

كما تحدث ظريف خلال زيارته الى بوليفيا في اتصال هاتفي مع وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا، حيث أكد على العلاقات الودية بين البلدين وأعرب عن أمله في أن يزور هذا البلد في المستقبل القريب.

ومن جانبه، رحب وزير خارجية نيكاراغوا بزيارة المسؤولين الإيرانيين الى بلاده، وشدد على زيادة مستوى التعاون والعلاقات الثنائية.

انتهى**أ م د