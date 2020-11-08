مسؤول : لاخسائر من جراء الزلزال بقوة 4 ريختر في محافظة فارس

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اضاف "رحيم ازادي" : ان قوات الانقاذ والاغاثة دخلت حالة التاهب لتوفير كافة الخدمات عند اقتضاء الضرورة على ذلك.

يذكر ان مدينة اشكنان بمحافظة فارس (جنوب)، تعرضت عصر اليوم الاحد، الى زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.

وافاد مركز رصد الزلازل في ايران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة السادسة و11 دقيقة من عصر اليوم الاحد، وفي عمق 16 كم من سطح الارض.

وحدد المصدر نفسه مركز هذا الحادث على بعد 16 كم من منطقة اشكنان بمدينة لامرد، و17 كم من قرية "اهل" في محافظة فارس، و16 كم عن "ميناء مقام" بمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد).

انتهى ** ح ع