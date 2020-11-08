المندوبة الاممية الخاصة في شؤون افغانستان تلتقي عراقجي

شيراز / 8 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال مدير دائرة الطوارئ في محافظة فارس (جنوب)، ان الزلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر والذي ضرب مدينة اشكنان جنوبي المحافظة، اليوم الاحد، لم يسفر عن اية اضرار بالارواح او الممتلكات.