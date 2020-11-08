٠٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84103472
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المندوبة الاممية الخاصة في شؤون افغانستان تلتقي عراقجي

المندوبة الاممية الخاصة في شؤون افغانستان تلتقي عراقجي

طهران / 8 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- التقت المندوبة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة في شؤون افغانستان ورئيسة "يوناما" ديبورا ليونز اليوم الاحد في طهران مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

وتم خلال اللقاء البحث حول تطورات افغانستان والاوضاع السياسية والامنية الجديدة فيها وكذلك احدث التطورات المتعلقة بمسيرة السلام والمشاكل الحاصلة في الحوارات بين الافغان الجارية في الدوحة.

يتبع

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