مسؤول: صناعة السفن يمكنها ان تشكل ركيزة قوية للصناعات الداخلية

وقال رضائيان اصل خلال لقائه الاحد ممثل الولي الفقيه في محافظة هرمزكان وامام الجمعة في بندرعباس (جنوب ايران) حجة الاسلام محمد عبادي زادة: لقد قمنا بتدشين المدينة الصناعية البحرية في هرمزكان حول محور ازدهار الانتاج والاستثمارات.

واضاف: ان هذه الرؤية تجاه صناعة السفن يجب ان تعمم ايضا على الاقسام الاخرى ذات الصلة بما يؤدي للحيلولة دون اهدار رساميل وثروات البلاد وكذلك تقوية نقاط القوة للمنتجين والصناعات الداخلية.

وتابع المدير التنفيذي لمجمع "ايزوايكو": ان هذا المجمع يعد اكبر بنية تحتية للصناعات البحرية في البلاد ومن اكبر المجموعات الصناعية البحرية في منطقة الشرق الاوسط.

واضاف: ان مجمع صناعة السفن والمنشآت البحرية الايرانية له تاثير مباشر وغير مباشر في الصناعات الاخرى في البلاد وبناء عليه هنالك رؤية استراتيجية تجاه هذه الصناعة ادت الى بلورة هذا الدعم الهائل لهذه الامكانية.

وقال رضائيان اصل: انه خلال الاعوام الاخيرة حقق المجمع تقدما لافتا في قسم تصليح السفن الكبيرة ومنها ناقلات النفط واليوم في ظل توطين المعرفة في هذا القطاع يمكنه ان يشكل منافسا جديا للدول الاخرى.

واعتبر تصنيع ونقل ونصب المنصات النفطية والغازية وتصليح ابراج الحفر التي تلعب دورا حيويا في تطوير حقول النفط والغاز وتصميم وتصنيع السفن العابرة للمحيطات وتصليح السفن بمختلف الاحجام، اعتبرها من المنجزات الكبرى لهذا المجمع وقال: ان تاثير المجمع في الصناعة النفطية والغازية لا ينكر ونحن نشعر بالفخر لتصنيع المنصات النفطية والغازية والتاثير الايجابي والمباشر لهذه الصناعة في الاقتصاد وكذلك زيادة طاقة استخراج الغاز من الحقول المشتركة.

انتهى ** 2342