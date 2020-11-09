ظريف يدعو دول الجوار لبناء مستقبل افضل للمنطقة

وفی تغریدة له في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الانجليزية كتب ظريف اليوم الاثنين ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيرحل بعد سبعين يوما ونحن باقون.

واضاف: الرهان على الأجانب لضمان الامن لن یجلب الامن لنا واضاف نمد أيدينا إلى الجيران لاجراء الحوار من اجل تسویة الخلافات.

واكد وزير الخارجية ان الوحدة فيما بيننا هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل افضل للجميع.

وفي تغريدة اخرى نشرها ظريف باللغة العربية ارسل رسالة مشابهة لدول الجوار واكد فيها ندعو الجميع الى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لانهاء الخلافات والتوترات.

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