استئناف حركة عبور المسافرين الايرانيين الى شمال العراق

و اضاف سید علی ترابی اليوم الاثنين ان مسؤولي الحدود في شمال العراق وافقوا على عبور الإيرانيين الی شمال العراق عن طریق توفير الآليات اللازمة لاختبار کورونا فی المنافذ الحدودية مع ایران.

و اوضح نحن نجري مشاورات مع الجانب العراقي لقبول اختبارات بنتائج سلبية تثبت خلو الاصابة من فيروس كوورنا تؤيدها وزارة الصحة الايرانية لکی يتمكن مواطنون ايرانيون من السفر إلى شمال العراق بهذه الاختبارات.

یذکر أن الحكومة العراقية اغلقت المنافذ الحدودية مع ايران منذ عدة اشهر في سياق الاجراءات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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