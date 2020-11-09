٠٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٩:٥٦ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84103709
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استئناف حركة عبور المسافرين الايرانيين الى شمال العراق

استئناف حركة عبور المسافرين الايرانيين الى شمال العراق

طهران / 9 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا –اعلن حاکم مدینة بیرانشهر بمحافظة آذربایجان الغربیة شمال غرب ایران سید علی ترابی عن استئناف حركة عبور المسافرين الايرانيين الى شمال العراق عبر حدود تمرجین فی بیرانشهر بدءا من اليوم الاثنین بعد توقف دام عدة اشهر اثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 و اضاف سید علی ترابی اليوم الاثنين ان مسؤولي الحدود في شمال العراق وافقوا على عبور الإيرانيين الی شمال العراق عن طریق توفير الآليات اللازمة لاختبار کورونا فی المنافذ الحدودية مع ایران.

و اوضح نحن نجري مشاورات مع الجانب العراقي لقبول اختبارات بنتائج سلبية تثبت خلو الاصابة من فيروس كوورنا تؤيدها وزارة الصحة الايرانية لکی يتمكن مواطنون ايرانيون من السفر إلى شمال العراق بهذه الاختبارات.

یذکر أن  الحكومة العراقية اغلقت المنافذ الحدودية مع ايران منذ عدة اشهر في سياق الاجراءات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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