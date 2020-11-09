٠٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:١٦ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84103912
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المتحدث باسم الخارجية الايرانية : ظريف سيزور باكستان غدا الثلاثاء

المتحدث باسم الخارجية الايرانية : ظريف سيزور باكستان غدا الثلاثاء

طهران / 9 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزرو غدا الثلاثاء باكستان على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للتباحث مع المسؤولين فيها .

وقال خطيب زاده اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيغادر غدا الثلاثاء الى اسلام اباد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع في زيارة الى باكستان تستغرق يومين  سيلتقى خلالها بالسمؤولين السياسيين والعسكريين فيها بمن فيهم القائد العام للجيش الباكستاني .

وفيما يتعلق بجولة الوزير ظريف في الاسبوع المنصرم التي شملت ثلاث دول في امريكا اللاتينية قال خطيب زاده : ان ظريف زار ثلاث دول في امريكا اللاتينية وشارك في مراسم اليمين الدستورية لرئيس بوليفيا المنتخب واجتمع هناك مع نظيره كما اجرة اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية نيكاراغواي واجرى ايضا  لقائات مع المسؤولين في كل من كوبا وفنزويلا .
يتبع ...

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