المتحدث باسم الخارجية الايرانية : ما حدث في الولايات المتحدة هو رسالة مهمة للمنطقة

وقال خطيب زاده اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيغادر غدا الثلاثاء الى اسلام اباد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع في زيارة الى باكستان تستغرق يومين سيلتقى خلالها بالسمؤولين السياسيين والعسكريين فيها بمن فيهم القائد العام للجيش الباكستاني .

وفيما يتعلق بجولة الوزير ظريف في الاسبوع المنصرم التي شملت ثلاث دول في امريكا اللاتينية قال خطيب زاده : ان ظريف زار ثلاث دول في امريكا اللاتينية وشارك في مراسم اليمين الدستورية لرئيس بوليفيا المنتخب واجتمع هناك مع نظيره كما اجرة اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية نيكاراغواي واجرى ايضا لقائات مع المسؤولين في كل من كوبا وفنزويلا .

وتطرق الى الانتخابات الامريكية و رد فعل إيران على شروط بايدن بشأن الاتفاق النووي، قال: تم خلال الايام الماضية الحديث كثيرا عن الانتخابات الأمريكية. بداية ، لا يهم من هو المستشار أو ما يقوله. نحن لا نعتبر ذلك شروطًا ، وما تعلنه مراكز الفكر ليس أساسا للحكم. ما قلته أنا ووزير الخارجية وإيران هو أن الاتفاق النووي هو نتاج محادثات بين إيران ودول أخرى. تلك التصريحات هي علامة على التفكير الساذج.

وأضاف، صرحت إيران مرارا أن الاتفاق النووي أصبح شيئًا من الماضي ولا يمكن فتحه أو إعادة مناقشته. لقد تسببت الولايات المتحدة في الكثير من الضرر في انتهاكها لقرارات مجلس الأمن. من الطبيعي أن تكون إيران في موقع المطالب.

وتابع، دولة متمردة انسحبت من قرار دولي ومن الاتفاق النووي. من الطبيعي أنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالشعب الإيراني. أي حكومة تريد تغيير مسارها يجب أن تنتبه للحقائق. في الاتفاق النووي أخذنا التزامات مختلفة من جميع الاطراف ، أهمها رفع العقوبات. لكن لسوء الحظ ، بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي ، لقد فشلت الأطراف الأخرى في رفع العقوبات.

وأضاف: ان إيران كانت تعرف منذ اليوم الأول واطلعت جميع جيرانها. لكن للأسف ، هناك عدد قليل من الدول المجاورة التي تحاول شراء الأسلحة بدلاً من الاعتماد على شعوبها، تسعى الى تأمين القوة من خلال الضغط في عواصم أخرى.

وتابع، فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية الأمريكية ، يجب أن أقول إن إدارة ترامب اتجهت خلال السنوات القليلة الماضية في اتجاه خاطئ ... لا يزال هناك فرصة أمام واشنطن لتبتعد عن الدجالين والمفلسين الذين يقدمون بتقديم الاستشارات للحكومة الأمريكية. الدجالون الذين سيذهبون إلى مزبلة التاريخ.

ونوه إلى أنه لن يحدث اي حدث، ما لم تتحقق ثلاثة تغييرات مهمة. أولا، التغيير في تفكير وعقلية صناع القرار. ثانياً التغيير في نوع الخطاب مع الشعب الإيراني العظيم. ثالثاً اتخاذ إجراءات لازمة والعودة من المسار الخطأ والتعويض عن الاجراءات الخاطئة. لكني أؤكد أننا يجب أن نعتمد فقط على الداخل.

واضاف، أساساً لا نعير أهمية للحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي ومرتكبي عملية الاغتيال الجبانة للشهيد سليماني ، حيث ستتم ملاحقتهم ومحاكمتهم ويجب تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على هذا الاغتيال. كما لدينا تعاون وثيق مع العراق في هذا الصدد.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران على علاقة بفريق بايدن أم لا، قال خطيب زاده، لا ، في الأساس لسنا على اتصال مع أي شخص بشأن القضايا الاخرى غير المتعلقة بالاتفاق النووي. خاصة وأن هذه الحكومة لم تصل بعد إلى السلطة في أمريكا، وبعد وصولها إلى السلطة سنقوم باتخاذ القرارات بناء على الظروف الجديدة. هذه هي الخطوات المهمة أما التصريحات والآراء والتكهنات ليست مهمة.

واضاف، ان سياسة ايران لا تتغير بتغير الأشخاص. إن ذهاب ترامب قد يدفع جيراننا إلى إدراك أنهم لن يتمكنوا ممارسة الضغط وشراء الأسلحة وشراء الأمن. عليهم الوصول بسرعة إلى منطق أنه من الأفضل تحقيق آلية محلية. إيران مستعدة دائماً لمساعدة جيرانها بحيث يمكنها المساعدة حتى يصلوا الى هذه الحقائق في أقرب وقت.

وختم بالقول اننا سنوظف كل طاقتنا في خدمة مصالحنا الوطنية. لقد تغلبنا على العديد من العقبات خلال السنوات القليلة الماضية ووصلنا إلى أبعاد جيدة جدا في الإنتاج، وسنتابع التنويع في التجارة الخارجية أيضاً.

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